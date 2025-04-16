Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
259,78
Экономия при брони: -24,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
216,00
Экономия при брони: -35,10 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
329,53
Экономия при брони: -19,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
155,94
Экономия при брони: -8,64 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
256,87
Экономия при брони: -22,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
234,32
Экономия при брони: -12,85 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
246,25
Экономия при брони: -12,32 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
170,99
Экономия при брони: -7,82 грн