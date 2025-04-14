Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,92
Экономия при брони: -38,65 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
240,30
Экономия при брони: -42,03 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
271,26
Экономия при брони: -17,27 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
514,04
Экономия при брони: -33,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
246,23
Экономия при брони: -15,57 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
256,88
Экономия при брони: -17,42 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
542,43
Экономия при брони: -34,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -20,60 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
234,90
Экономия при брони: -36,67 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
83,74
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
239,63
Экономия при брони: -18,37 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
261,99
Экономия при брони: -16,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -20,60 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
229,93
Экономия при брони: -31,70 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
237,38
Экономия при брони: -38,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
233,74
Экономия при брони: -30,10 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
164,24
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
511,29
Экономия при брони: -19,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
254,16
Экономия при брони: -15,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
229,35
Экономия при брони: -11,96 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
248,06
Экономия при брони: -9,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
233,28
Экономия при брони: -31,37 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн