Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 673 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -11,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -8,60 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,57
Экономия при брони: -28,96 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
250,63
Экономия при брони: -11,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
227,11
Экономия при брони: -26,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
234,48
Экономия при брони: -13,55 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
259,83
Экономия при брони: -14,13 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
519,65
Экономия при брони: -28,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница