Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,48
Экономия при брони: -21,32 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
257,61
Экономия при брони: -23,57 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
261,82
Экономия при брони: -30,57 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
504,16
Экономия при брони: -33,08 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -13,40 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
157,55
Экономия при брони: -0,07 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
157,55
Экономия при брони: -0,07 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
234,68
Экономия при брони: -23,52 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
260,05
Экономия при брони: -26,01 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,61
Экономия при брони: -25,45 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
87,39
Экономия при брони: -15,44 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,81
Экономия при брони: -19,52 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,28
Экономия при брони: -20,99 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,87
Экономия при брони: -25,61 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
534,57
Экономия при брони: -63,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
229,73
Экономия при брони: -18,47 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
254,56
Экономия при брони: -20,42 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
478,08
Экономия при брони: -17,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -9,00 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20
Экономия при брони: -0,10 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн