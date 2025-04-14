Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,72
Экономия при брони: -11,31 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
171,90
Экономия при брони: -8,12 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,52
Экономия при брони: -9,04 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
255,45
Экономия при брони: -9,75 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
231,88
Экономия при брони: -11,48 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
251,35
Экономия при брони: -25,64 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
513,89
Экономия при брони: -22,71 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,33
Экономия при брони: -9,93 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
166,43
Экономия при брони: -15,94 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
332,87
Экономия при брони: -32,26 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
225,30
Экономия при брони: -1,80 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,72
Экономия при брони: -11,03 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
239,06
Экономия при брони: -18,66 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
254,66
Экономия при брони: -16,51 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
522,75
Экономия при брони: -52,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,90 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
157,32
Экономия при брони: -8,08 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
258,03
Экономия при брони: -13,26 грн