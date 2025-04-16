Кветиапин-Дарница (Quetiapin-Darnica)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
218,86
Экономия при брони: -23,56 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
235,21
Экономия при брони: -2,41 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
470,84
Экономия при брони: -55,04 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
215,05
Экономия при брони: -20,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,84
Экономия при брони: -10,18 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
255,79
Экономия при брони: -23,18 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
498,60
Экономия при брони: -20,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,57
Экономия при брони: -11,32 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
257,71
Экономия при брони: -23,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
157,81
Экономия при брони: -12,14 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
216,00
Экономия при брони: -10,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
235,21
Экономия при брони: -2,41 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
465,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
216,00
Экономия при брони: -20,70 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
235,21
Экономия при брони: -0,31 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
455,70
Экономия при брони: -10,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
236,60
Экономия при брони: -18,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
236,20 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
235,83
Экономия при брони: -7,89 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
247,99
Экономия при брони: -9,91 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,20
Экономия при брони: -13,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
233,59
Экономия при брони: -40,42 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
248,50
Экономия при брони: -16,11 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,06
Экономия при брони: -13,51 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
258,07
Экономия при брони: -18,53 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
498,78
Экономия при брони: -77,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
232,74
Экономия при брони: -16,14 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
252,29
Экономия при брони: -16,75 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
504,61
Экономия при брони: -87,32 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
222,92
Экономия при брони: -27,92 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
235,21
Экономия при брони: -2,41 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №30
Дарница
230,24
Экономия при брони: -13,64 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №30
Дарница
249,57
Экономия при брони: -10,05 грн
Кветиапин-Дарница таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг блистер №30
Дарница
472,50 грн