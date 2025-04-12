Фармакодинамика.

Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.

Уролесан увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.

Фармакокинетика.

Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 часов. Максимальный эффект наступает через 1-2 часа. Выводится через пищеварительный тракт и почками.