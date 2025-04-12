Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Уролесан ® сироп инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 100 мл сиропа содержат: пихты масла - 0,419 г, мяты перечной масла - 0,105 г, моркови дикой плодов экстракта жидкого Extractum fructum Dauci sativi fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) - 1,204 г, хмеля шишек экстракта жидкого Extractum fructum Strobili lupuli fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) - 1,726 г, душицы травы экстракта жидкого Extractum herbae Origani fluidum (1:1) (экстрагент 96% этанол) - 1,195 мг;
вспомогательные вещества: полисорбат-80; кислота лимонная, моногидрат; кислота сорбиновая; сироп сахарный; динатрия эдетат; вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: жидкость светло-желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом. Допускается опалесценция.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в урологии. Код ATX G04B X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат растительного происхождения. Составляющие препарата Уролесан уменьшают воспалительные явления в мочевыводящих путях и почках, способствуют усиленному кровоснабжению почек и печени, оказывают диуретическое, антибактериальное, желчегонное действие, образуют защитный коллоид в моче и нормализуют тонус гладкой мускулатуры верхних мочевых путей и желчного пузыря.
Уролесан увеличивает выделение мочевины и хлоридов, способствует выведению мелких конкрементов и песка из мочевого пузыря и почек.
Фармакокинетика.
Препарат хорошо всасывается, действие его начинается через 20-30 минут и продолжается 4-5 часов. Максимальный эффект наступает через 1-2 часа. Выводится через пищеварительный тракт и почками.
Показания
Острые и хронические инфекции мочевыводящих путей и почек (циститы и пиелонефриты): мочекаменная болезнь и мочекислый диатез (профилактика образования конкрементов после их удаления); хронические холециститы (в том числе калькулезные), дискинезии желчных путей, желчекаменная болезнь.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- дети с судорогами в анамнезе (фибрильными или нет).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не изучалось.
Особенности применения
Не применять препарат в случае, если диаметр конкрементов превышает 3 мм.
Пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с повышенным содержанием глюкозы в крови необходимо быть осторожными, применяя Уролесан (в состав препарата входит сахарный сироп).
С осторожностью применять больным бронхиальной астмой из-за риска возникновения бронхоспазма.
Способ применения и дозы
Препарат принимать внутрь перед едой.
Рекомендуемые дозы для взрослых: по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки. При острых состояниях (в т.ч. при почечной и печеночной коликах) продолжительность курса терапии составляет от 5 до 7 дней, при хронических состояниях - от 7 дней до 1 месяца. При возникновении почечной и печеночной колик разовую дозу можно однократно повысить до 2 чайных ложек (10 мл), затем на последующий прием вернуться к обычной разовой дозе (5 мл).
Рекомендуемые дозы для детей: 2-7 лет - по 2-4 мл 3 раза в сутки; 7-14 лет - по 4-5 мл 3 раза в сутки. Дозировка проводится с помощью шприца-дозатора.
Дети
Препарат не применять детям до 2 лет.
Побочные реакции
Обычно Уролесан хорошо переносится. При применении препарата возможны:
со стороны пищеварительного тракта: диспепсические явления (включая тошноту, рвоту);
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая чувство зуда, покраснение лица, кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек (чувство жжения во рту, затруднение дыхания, отек лица, языка), анафилактический шок;
со стороны центральной и периферической нервной системы: головокружение, общая слабость, головная боль, атаксия, мышечный тремор;
со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, гипотензия, брадикардия.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. После вскрытия хранить не более 28 суток при температуре от 2 °С до 8 °С. Перед употреблением взбалтывать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 90 мл в банке или флаконе; по 180 мл во флаконах. По 1 банке или флакону в пачке вместе с инструкцией и шприцом-дозатором.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО "Галичфарм".