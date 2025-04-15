Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
310,79
Экономия при брони: -20,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
305,31
Экономия при брони: -21,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -55,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
303,80
Экономия при брони: -17,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
296,21
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
306,39
Экономия при брони: -15,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
330,80
Экономия при брони: -12,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
294,12
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
308,16
Экономия при брони: -14,31 грн