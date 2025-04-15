Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,00
Экономия при брони: -47,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
310,14
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
300,90
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -55,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,30
Экономия при брони: -48,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,30
Экономия при брони: -48,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,30
Экономия при брони: -56,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
296,76
Экономия при брони: -17,16 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -55,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,80
Экономия при брони: -48,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
311,50
Экономия при брони: -14,99 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -55,90 грн