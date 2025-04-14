Киев
Уролесан® сироп (Urolesan syrup)

Уролесан® сироп (Urolesan syrup)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 194 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
320,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
286,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
276,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
278,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
342,36
Экономия при брони: -15,77 грн
326,59 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
339,74
Экономия при брони: -12,56 грн
327,18 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,73
Экономия при брони: -14,54 грн
284,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
286,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
297,66
Экономия при брони: -13,47 грн
284,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
277,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
342,32
Экономия при брони: -15,77 грн
326,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
340,04
Экономия при брони: -12,86 грн
327,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,95
Экономия при брони: -15,37 грн
283,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
306,95
Экономия при брони: -23,10 грн
283,85 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
282,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
279,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
279,50 грн
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