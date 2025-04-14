Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
342,36
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
339,74
Экономия при брони: -12,56 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,73
Экономия при брони: -14,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
297,66
Экономия при брони: -13,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
342,32
Экономия при брони: -15,77 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
340,04
Экономия при брони: -12,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,95
Экономия при брони: -15,37 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
306,95
Экономия при брони: -23,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум