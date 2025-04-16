Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 177 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
314,96
Экономия при брони: -15,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
302,10
Экономия при брони: -28,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,28
Экономия при брони: -28,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
294,43
Экономия при брони: -21,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
289,70
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
293,42
Экономия при брони: -20,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
303,05
Экономия при брони: -29,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
302,42
Экономия при брони: -29,28 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,21
Экономия при брони: -25,07 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн