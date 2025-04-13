Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 693 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
294,20
Экономия при брони: -6,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40
Экономия при брони: -40,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
303,90
Экономия при брони: -22,03 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -48,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
311,50
Экономия при брони: -10,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
299,00
Экономия при брони: -8,97 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
297,55
Экономия при брони: -8,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн