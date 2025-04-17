Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
299,00
Экономия при брони: -8,97 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
336,00
Экономия при брони: -55,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
302,13
Экономия при брони: -28,47 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,00
Экономия при брони: -47,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,97
Экономия при брони: -26,08 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
324,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,42
Экономия при брони: -27,57 грн