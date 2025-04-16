Уролесан® сироп (Urolesan syrup)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
297,38
Экономия при брони: -12,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
298,46
Экономия при брони: -21,42 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,80
Экономия при брони: -50,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
300,93
Экономия при брони: -16,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
295,65
Экономия при брони: -23,32 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
328,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
296,61
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
297,29
Экономия при брони: -29,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
342,34
Экономия при брони: -15,65 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Уролесан® сироп флакон 180 мл №1
Корпорация Артериум
301,00
Экономия при брони: -31,00 грн