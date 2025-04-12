Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.

Если симптомы заболевания не исчезают в течение одной недели, повышенная температура тела сохраняется более 3 суток или общее состояние ухудшается или если наблюдается одышка и кровянистая мокрота, следует немедленно обратиться к врачу.

Сообщалось о случаях нарушения функции печени и гепатита, связанных с приемом лекарственного средства. При появлении признаков гепатотоксичности следует немедленно прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться у врача.

Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Лекарственное средство содержит в составе краситель желтый закат (Е 110), которое может вызвать аллергические реакции.