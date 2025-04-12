Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Резистол ® Таб инструкция по применению
Состав
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит:
действующее вещество: экстракт сухой из корней пеларгонии (Pelargonium sidoides DC и/или Pelargonium reniforme Curt., radix (4–7:1)) (экстрагент — этанол 14% об/об) — 20 мг;
вспомогательные вещества:
для сухого экстракта: целлюлоза порошкообразная, кремния диоксид коллоидный безводный;
для таблетки-ядра: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая силицифицирована; натрия кроскармелоза; кремния диоксид коллоидный безводный; кальция стеарат;
смесь для покрытия содержит: спирт поливиниловый частично гидролизованный, полиэтиленгликоль (макрогол) 3350, тальк, титана диоксид (Е 171), краситель желтый закат FCF (Е 110), краситель специальный красный AG (Е 129), краситель индигокармин (Е).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки, покрытые плёночной оболочкой, коричневого с красноватым оттенком цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
Код АТС R05.
Фармакологические свойства
РЕЗИСТОЛ®-ТАБ является традиционным лекарственным средством растительного происхождения для применения в соответствии с показаниями, подтвержденными длительным применением.
Фармакодинамика.
Лекарственное средство содержит экстракт из корней Pelargonium sidoides DC и/или Pelargonium reniforme Curt., стимулирующий неспецифические защитные механизмы организма, обладает умеренными антибактериальными и противовирусными свойствами (прямой и непрямой механизмы), цитопротекторными свойствами. Также экстракт из корней пеларгонии стимулирует мукоцилиарную систему и облегчает течение болезни.
Фармакокинетика.
Данные о фармакокинетике лекарственного средства не требуются.
Показания
Симптоматическое лечение простудных заболеваний.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу лекарственного средства или вспомогательным веществам. Повышенная склонность к кровотечениям, одновременный прием лекарственных средств, замедляющих процесс свертывания крови; тяжелые заболевания печени и почек (из-за отсутствия достаточного опыта применения этого лекарственного средства в подобных случаях).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно. Поскольку лекарственное средство может изменять параметры свертывания крови, не исключена вероятность воздействия на действие таких косвенных антикоагулянтов, как варфарин.
Пациенту следует уведомить врача о всех лекарственных средствах, которые он принимает или принимал в последнее время, а также о лекарственных средствах, которые он планирует применять.
Особенности применения
Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу.
Если симптомы заболевания не исчезают в течение одной недели, повышенная температура тела сохраняется более 3 суток или общее состояние ухудшается или если наблюдается одышка и кровянистая мокрота, следует немедленно обратиться к врачу.
Сообщалось о случаях нарушения функции печени и гепатита, связанных с приемом лекарственного средства. При появлении признаков гепатотоксичности следует немедленно прекратить прием лекарственного средства и проконсультироваться у врача.
Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Лекарственное средство содержит в составе краситель желтый закат (Е 110), которое может вызвать аллергические реакции.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 1 таблетке 3 раза в день (утром, днем и вечером); детям в возрасте 6 -12 лет: по 1 таблетке 2 раза в день (утром и вечером).
РЕЗИСТОЛ®-ТАБ рекомендуется принимать не разжевывая, с небольшим количеством жидкости.
Продолжительность применения зависит от тяжести и течения заболевания и определяется индивидуально.
Если, несмотря на соблюдение назначенной дозы, симптомы сохраняются более 1 недели, пациенту следует проконсультироваться у врача.
Дети
Назначают детям в возрасте старше 6 лет. Эффективность и безопасность применения для детей в возрасте младше 6 лет не установлена.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: расстройства пищеварительного тракта (в том числе боли в желудке, изжога, тошнота, диарея), слабое кровотечение из десен.
Со стороны дыхательной системы: слабые носовые кровотечения.
Со стороны кожи/иммунной системы: реакции гиперчувствительности (в том числе сыпь на коже, крапивница, зуд кожи и слизистых оболочек). В редких случаях возможны тяжелые реакции гиперчувствительности с отеком лица, одышкой и снижением артериального давления.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение показателей функции печени. Причинно-следственная связь между повышением этих показателей и применением лекарственного средства не была продемонстрирована.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ПАО «Киевмедпрепарат».