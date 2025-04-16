Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
332,69
Экономия при брони: -17,64 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
274,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
289,94
Экономия при брони: -33,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
330,83
Экономия при брони: -16,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,30
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
290,29
Экономия при брони: -52,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
283,26
Экономия при брони: -56,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
312,01
Экономия при брони: -85,74 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
287,79
Экономия при брони: -61,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -49,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
274,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -49,30 грн