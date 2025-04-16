Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
285,27
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
289,00
Экономия при брони: -22,17 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
287,10
Экономия при брони: -24,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
294,60
Экономия при брони: -32,01 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -54,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -54,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,30
Экономия при брони: -55,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
297,75
Экономия при брони: -32,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
293,46
Экономия при брони: -37,11 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 7 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
290,47
Экономия при брони: -17,80 грн