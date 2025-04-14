Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
293,52
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
326,57
Экономия при брони: -12,08 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
290,37
Экономия при брони: -22,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -45,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
330,33
Экономия при брони: -15,22 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
297,50
Экономия при брони: -24,87 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,30
Экономия при брони: -53,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,70
Экономия при брони: -11,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
297,89
Экономия при брони: -15,31 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
297,32
Экономия при брони: -25,17 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум