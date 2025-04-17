Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -51,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,36
Экономия при брони: -9,73 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -51,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -51,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
292,05
Экономия при брони: -55,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
291,57
Экономия при брони: -24,35 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -51,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
286,52
Экономия при брони: -50,19 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
298,00
Экономия при брони: -30,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -58,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум