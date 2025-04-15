Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
291,65
Экономия при брони: -13,31 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -45,30 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
307,80
Экономия при брони: -39,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
296,38
Экономия при брони: -17,86 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -56,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -45,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -48,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,50
Экономия при брони: -48,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум