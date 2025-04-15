Киев
Резистол® Таб (Resistol® Tab)

Резистол® Таб (Resistol® Tab)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 215 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
272,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
291,65
Экономия при брони: -13,31 грн
278,34 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -45,30 грн
268,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
128,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
227,01 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
247,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
254,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
268,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
307,80
Экономия при брони: -39,80 грн
268,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
256,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
296,38
Экономия при брони: -17,86 грн
278,52 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -56,00 грн
268,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
313,30
Экономия при брони: -45,30 грн
268,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,70
Экономия при брони: -48,70 грн
268,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
251,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,50
Экономия при брони: -48,50 грн
268,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
234,82 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
121,95 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное