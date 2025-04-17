Резистол® Таб (Resistol® Tab)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
289,03
Экономия при брони: -31,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
298,00
Экономия при брони: -34,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
295,99
Экономия при брони: -32,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
298,42
Экономия при брони: -34,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -48,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
289,04
Экономия при брони: -27,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
290,87
Экономия при брони: -29,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
316,60
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Резистол® Таб таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №20
Корпорация Артериум
324,00
Экономия при брони: -48,40 грн