Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Залаин Овули инструкция по применению
Состав
Сертаконазола нитрат - 0,3 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Сертаконазол — противогрибковый препарат, производный имидазола, с высокой фунгицидной активностью, предназначенный для местного применения в гинекологии. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола и увеличении проницаемости клеточной мембраны, что приводит к уничтожению возбудителей. Эффективен в отношении патогенных дрожжевых грибов (Candida albicans, Candida spp. и Malassezia furfur), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporium spp.) и возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе грамположительных штаммов (Staphylococcus, Streptococcus). Фармакокинетика. Системная абсорбция отсутствует. При вагинальном применении концентрация активного вещества в плазме крови не достигала предела обнаружения. После вагинального применения радиомаркированного сертаконазола в плазме не обнаружено радиоактивности.
Показания Залаин Овули
местное лечение вагинального кандидоза.
Применение Залаин Овули
взрослым женщинам 1 пессарий вводить глубоко во влагалище, желательно в положении лежа на спине, вечером перед сном однократно. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.
Дети. Залаин овули не применяют детям.
Противопоказания
• гиперчувствительность к противогрибковым средствам, производным имидазола или к любым вспомогательным веществам препарата.
• противопоказано одновременное применение препарата с латексными презервативами или пессарием (диафрагма).
Побочные эффекты
нарушения со стороны иммунной системы. Иногда возможна транзиторная местная реакция (ощущение жжения и зуд). Это может быть следствием действия фрагментов клеток при гибели возбудителей, поэтому такая реакция может быть признаком успешной терапии.
Особые указания
если диагноз кандидоза подтвержден, следует выявить и устранить факторы (гигиенические или образа жизни), которые способствуют развитию и проявлениям грибковой инфекции. В ходе лечения во избежание рецидивов не рекомендуется пользоваться мылом с кислым рН и проводить спринцевание. Следует пользоваться преимущественно хлопчатобумажным бельем. Целесообразно также наносить противогрибковый крем Залаин на участок вульвы и промежности. При применении препарата рекомендуется воздержаться от половых отношений. Рекомендуется рассмотреть возможность одновременного лечения полового партнера. Лечение можно проводить в период менструации. Рекомендуется также проводить лечение других патогенных микроорганизмов, которые могут ассоциироваться с кандидозом. Лечение следует прекратить в случае появления местной аллергической реакции. При отсутствии характерных клинических признаков вагинального кандидоза сам по себе положительный результат микробиологического исследования не является показанием для лечения. Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют данные о наличии эмбриотоксичности и тератогенного эффекта сертаконазола. Учитывая способ применения (однократная доза лечения) и отсутствие системной абсорбции препарата применение сертаконазола беременным возможно, но только в тех случаях, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода. Также отсутствуют данные о проникновении сертаконазола в грудное молоко. Поэтому в период кормления грудью не следует применять препарат, за исключением тех случаев, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при одновременном применении пессариев с местными контрацептивами возможно уменьшение их спермицидного действия.
Противопоказано одновременное применение с латексными презервативами или пессарием в связи с риском их повреждения.
Передозировка
при вагинальном применении передозировка практически не отмечалась.
Условия хранения
при температуре не више 30 °С.