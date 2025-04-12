если диагноз кандидоза подтвержден, следует выявить и устранить факторы (гигиенические или образа жизни), которые способствуют развитию и проявлениям грибковой инфекции. В ходе лечения во избежание рецидивов не рекомендуется пользоваться мылом с кислым рН и проводить спринцевание. Следует пользоваться преимущественно хлопчатобумажным бельем. Целесообразно также наносить противогрибковый крем Залаин на участок вульвы и промежности. При применении препарата рекомендуется воздержаться от половых отношений. Рекомендуется рассмотреть возможность одновременного лечения полового партнера. Лечение можно проводить в период менструации. Рекомендуется также проводить лечение других патогенных микроорганизмов, которые могут ассоциироваться с кандидозом. Лечение следует прекратить в случае появления местной аллергической реакции. При отсутствии характерных клинических признаков вагинального кандидоза сам по себе положительный результат микробиологического исследования не является показанием для лечения. Применение в период беременности или кормления грудью. Отсутствуют данные о наличии эмбриотоксичности и тератогенного эффекта сертаконазола. Учитывая способ применения (однократная доза лечения) и отсутствие системной абсорбции препарата применение сертаконазола беременным возможно, но только в тех случаях, когда ожидаемая польза для женщины превышает потенциальный риск для плода. Также отсутствуют данные о проникновении сертаконазола в грудное молоко. Поэтому в период кормления грудью не следует применять препарат, за исключением тех случаев, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.