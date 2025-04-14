Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,53
Экономия при брони: -13,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
463,10
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
440,69
Экономия при брони: -28,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
453,18
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
437,19
Экономия при брони: -26,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
4.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
413,10
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 38
5.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
436,03
Экономия при брони: -29,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
5.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307
6.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
433,30
Экономия при брони: -26,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
442,04
Экономия при брони: -25,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
444,34
Экономия при брони: -49,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
7.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
439,99
Экономия при брони: -16,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
447,68
Экономия при брони: -57,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,62
Экономия при брони: -18,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
8.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
458,82
Экономия при брони: -28,28 грн