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Активные вещества — “С”СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM)

СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Залаин крем, 2 %, туба, 20 г, № 1; Egis
Залаин Крем, 2 %, туба, 20 г, № 1 Egis
В 1023 аптеках
от 219,36 грн
Цены в аптеках
Онабет крем, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1; Glenmark
Онабет Крем, 20 мг/г, туба, 20 г, № 1 Glenmark
В 775 аптеках
от 195,83 грн
Цены в аптеках
Залаин Овули пессарии, 0,3 г, блистер, № 1; Egis
Залаин Овули Пессарии, 0,3 г, блистер, № 1 Egis
В 605 аптеках
от 302,67 грн
Цены в аптеках
Кандиклин пессарии, 300 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 1; Монфарм
Кандиклин Пессарии, 300 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 1 Монфарм
В 156 аптеках
от 251,79 грн
Цены в аптеках
Сертаконазол-Фармекс пессарии, 0,3 г, блистер, № 1; Здоровье
Сертаконазол-Фармекс Пессарии, 0,3 г, блистер, № 1 Здоровье
Нет в наличии
Сертаконазол пессарии, 300 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 1; Монфарм
Сертаконазол Пессарии, 300 мг, стрип, в пачке, в пачке, № 1 Монфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: крем, суппозитории вагинальные, пессарии.
СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM)
CAS №: 99592-32-2 C20H15Cl3N2OS
RTECS: 1-(2-((7-хлоробензо(b)тиен-3-ил)метокси)-2-(2,4-дихлорофенил)этил)-1H-имидазол;
7-хлоро-3-(1-(2,4-дихлорофенил)-2-(1H-имидазол-1-ил)этокси-метил)бензо(b)тиофен.
USPDDN: (+-)-1-(2,4-дихлоро-бета-((7-хлоробензо(b)тиен-3-ил)метокси)фенэтил)имидазол.
Форма выпуска: крем, суппозитории вагинальные, пессарии.

противогрибковое средство группы азолов для местного применения с высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия. Действует в отношении дрожжевых грибов (Candida albicans, C. tropicalis, Pityrosporum orbiculare), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporum) и других возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp. и Streptococcus spp.), а также в отношении трихомонад (Trichomonas vaginalis).

местное лечение таких поверхностных микозов, как дерматофития, эпидермофития стоп (стопа атлета), паховая эпидермофития (экзема Хебра), дерматомикоз гладкой кожи, дерматомикоз бороды и усов, дерматомикоз кистей рук, кандидоз, отрубевидный лишай.
Инфекции слизистой оболочки влагалища, вызываемые грибами рода Candida (кандидозный вульвовагинит).

наружно в форме 2% крема применяют 1–2 раза в сутки (вечером или утром и вечером), равномерно смазывают им пораженные участки кожи, стараясь при этом захватить приблизительно 1 см неповрежденной кожи. Длительность лечения определяют индивидуально с учетом возбудителя заболевания и места локализации инфекции. Для достижения полного исчезновения клинических симптомов и выздоровления, подтвержденного результатами микробиологического исследования, а также для предупреждения рецидивов заболевания рекомендуется 4-недельный курс лечения, хотя в большинстве случаев клиническое выздоровление наступает раньше, между 2-й и 4-й неделями лечения.
Интравагинально назначают однократно. Вагинальный суппозиторий (0,3–0,5 г) вводят глубоко во влагалище, перед сном. В случае сохранения клинических симптомов возможно повторное применение через 7 дней. Перед интравагинальным введением суппозитория следует обмыть наружные половые органы с использованием нейтрального или щелочного мыла.
Пессарии. Взрослым женщинам 1 пессарий вводить глубоко во влагалище вечером перед сном однократно. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.

повышенная чувствительность к сертаконазолу.

возможна кратковременная эритема в течение первых дней лечения кремом, не требующая отмены сертаконазола.
Применение сертаконазола в редких случаях может сопровождаться развитием аллергических реакций (эритема, кожная сыпь, контактный дерматит).
При применении вагинальных суппозиториев возможны жжение, зуд во влагалище (проходят самостоятельно).

не используют для лечения заболеваний глаз. Хотя сертаконазол практически не резорбируется после местного применения, его безопасность в период беременности и кормления грудью не доказана, в связи с чем его можно назначать только по строгим показаниям с учетом возможных последствий этого лечения.

не отмечены.

принимая во внимание концентрацию действующего вещества и способ применения, передозировка маловероятна; при случайном приеме внутрь показано промывание желудка и соответствующее симптоматическое лечение.