СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM) Действующее вещество
7-хлоро-3-(1-(2,4-дихлорофенил)-2-(1H-имидазол-1-ил)этокси-метил)бензо(b)тиофен.
USPDDN: (+-)-1-(2,4-дихлоро-бета-((7-хлоробензо(b)тиен-3-ил)метокси)фенэтил)имидазол.
противогрибковое средство группы азолов для местного применения с высокой фунгицидной активностью и широким спектром действия. Действует в отношении дрожжевых грибов (Candida albicans, C. tropicalis, Pityrosporum orbiculare), дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton и Microsporum) и других возбудителей, которые вызывают инфекционные заболевания кожи и слизистых оболочек, в том числе грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus spp. и Streptococcus spp.), а также в отношении трихомонад (Trichomonas vaginalis).
местное лечение таких поверхностных микозов, как дерматофития, эпидермофития стоп (стопа атлета), паховая эпидермофития (экзема Хебра), дерматомикоз гладкой кожи, дерматомикоз бороды и усов, дерматомикоз кистей рук, кандидоз, отрубевидный лишай.
Инфекции слизистой оболочки влагалища, вызываемые грибами рода Candida (кандидозный вульвовагинит).
наружно в форме 2% крема применяют 1–2 раза в сутки (вечером или утром и вечером), равномерно смазывают им пораженные участки кожи, стараясь при этом захватить приблизительно 1 см неповрежденной кожи. Длительность лечения определяют индивидуально с учетом возбудителя заболевания и места локализации инфекции. Для достижения полного исчезновения клинических симптомов и выздоровления, подтвержденного результатами микробиологического исследования, а также для предупреждения рецидивов заболевания рекомендуется 4-недельный курс лечения, хотя в большинстве случаев клиническое выздоровление наступает раньше, между 2-й и 4-й неделями лечения.
Интравагинально назначают однократно. Вагинальный суппозиторий (0,3–0,5 г) вводят глубоко во влагалище, перед сном. В случае сохранения клинических симптомов возможно повторное применение через 7 дней. Перед интравагинальным введением суппозитория следует обмыть наружные половые органы с использованием нейтрального или щелочного мыла.
Пессарии. Взрослым женщинам 1 пессарий вводить глубоко во влагалище вечером перед сном однократно. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.
повышенная чувствительность к сертаконазолу.
возможна кратковременная эритема в течение первых дней лечения кремом, не требующая отмены сертаконазола.
Применение сертаконазола в редких случаях может сопровождаться развитием аллергических реакций (эритема, кожная сыпь, контактный дерматит).
При применении вагинальных суппозиториев возможны жжение, зуд во влагалище (проходят самостоятельно).
не используют для лечения заболеваний глаз. Хотя сертаконазол практически не резорбируется после местного применения, его безопасность в период беременности и кормления грудью не доказана, в связи с чем его можно назначать только по строгим показаниям с учетом возможных последствий этого лечения.
не отмечены.
принимая во внимание концентрацию действующего вещества и способ применения, передозировка маловероятна; при случайном приеме внутрь показано промывание желудка и соответствующее симптоматическое лечение.