СЕРТАКОНАЗОЛ (SERTACONAZOLUM)

наружно в форме 2% крема применяют 1–2 раза в сутки (вечером или утром и вечером), равномерно смазывают им пораженные участки кожи, стараясь при этом захватить приблизительно 1 см неповрежденной кожи. Длительность лечения определяют индивидуально с учетом возбудителя заболевания и места локализации инфекции. Для достижения полного исчезновения клинических симптомов и выздоровления, подтвержденного результатами микробиологического исследования, а также для предупреждения рецидивов заболевания рекомендуется 4-недельный курс лечения, хотя в большинстве случаев клиническое выздоровление наступает раньше, между 2-й и 4-й неделями лечения.

Интравагинально назначают однократно. Вагинальный суппозиторий (0,3–0,5 г) вводят глубоко во влагалище, перед сном. В случае сохранения клинических симптомов возможно повторное применение через 7 дней. Перед интравагинальным введением суппозитория следует обмыть наружные половые органы с использованием нейтрального или щелочного мыла.

Пессарии. Взрослым женщинам 1 пессарий вводить глубоко во влагалище вечером перед сном однократно. Если клинические признаки заболевания не исчезают, возможно повторное применение препарата через 7 дней.