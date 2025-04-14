Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
459,03
Экономия при брони: -57,79 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
429,30
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
424,40
Экономия при брони: -14,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
442,40
Экономия при брони: -52,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
4.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,40
Экономия при брони: -7,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -15,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
5.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,01
Экономия при брони: -21,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
6.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
429,30
Экономия при брони: -24,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
413,60
Экономия при брони: -9,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
442,30
Экономия при брони: -47,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
7.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
426,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 8
8.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
434,85
Экономия при брони: -15,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
408,00
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
8.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
446,76
Экономия при брони: -49,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
8.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
441,03
Экономия при брони: -22,16 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
8.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
437,96
Экономия при брони: -41,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 1-Н
8.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
406,90
Экономия при брони: -2,30 грн