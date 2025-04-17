Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
404,00
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
449,19
Экономия при брони: -68,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
436,36
Экономия при брони: -27,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,20
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
431,40
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
442,52
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
429,30
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
455,34
Экономия при брони: -49,69 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
457,74
Экономия при брони: -30,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,60
Экономия при брони: -29,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 161
2.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
407,72
Экономия при брони: -19,85 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
447,63
Экономия при брони: -31,94 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
440,99
Экономия при брони: -35,38 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,30
Экономия при брони: -29,50 грн