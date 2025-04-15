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Залаин Овули (Zalain Ovuli)

Залаин Овули (Zalain Ovuli)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,30
Экономия при брони: -16,80 грн
413,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,60
Экономия при брони: -12,10 грн
398,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
408,50
Экономия при брони: -10,00 грн
398,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
368,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
23.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -21,70 грн
398,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Щирец, пл. Рынок, 1
24.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
414,70
Экономия при брони: -6,70 грн
408,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
29.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
426,30
Экономия при брони: -27,80 грн
398,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,50
Экономия при брони: -4,50 грн
408,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
424,30
Экономия при брони: -27,10 грн
397,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
34.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
424,20
Экономия при брони: -16,20 грн
408,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,80
Экономия при брони: -9,00 грн
401,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
43.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -21,70 грн
398,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
400,92
Экономия при брони: -12,03 грн
388,89 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Жидачов, ул. Шашкевича, 36
51.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
413,70
Экономия при брони: -11,60 грн
402,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 33
51.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
402,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,20
Экономия при брони: -29,30 грн
395,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
423,07
Экономия при брони: -49,81 грн
373,26 грн
Эко аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
408,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
63.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
374,57 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,60
Экономия при брони: -6,70 грн
405,90 грн
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