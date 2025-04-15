Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Величковского, 1-Б
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,30
Экономия при брони: -16,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,60
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
408,50
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Жовтанцы, ул. Львовская, 13
23.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -21,70 грн
Подорожник
Щирец, пл. Рынок, 1
24.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
414,70
Экономия при брони: -6,70 грн
Подорожник
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
29.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
426,30
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека бам
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 21-А
33.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Подорожник
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
424,30
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
34.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
424,20
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека бам
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,80
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Перемышляны, ул. Боршевская, 1
43.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -21,70 грн
Біла ромашка
Яворов, ул. Тычины Павла, 3
46.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
400,92
Экономия при брони: -12,03 грн
Подорожник
Жидачов, ул. Шашкевича, 36
51.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
413,70
Экономия при брони: -11,60 грн
Подорожник
Жидачов, ул. Грушевского Михаила, 33
51.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
53.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,20
Экономия при брони: -29,30 грн
Аптека низких цен
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
423,07
Экономия при брони: -49,81 грн
Эко аптека
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Пульс
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
63.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека бам
Рогатин, пл. Роксоланы, 28-А
64.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,60
Экономия при брони: -6,70 грн