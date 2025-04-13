Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
5.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
6.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 4/2
6.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
428,80
Экономия при брони: -12,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Миропольская, 19
7.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Белецкого Академика / Героев Севастополя, 1/36
7.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
435,92
Экономия при брони: -24,27 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Миропольская, 1
7.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
7.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
431,25
Экономия при брони: -12,94 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Сосницкая, 19-В
8.2 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
419,70
Экономия при брони: -3,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
8.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пшеничная, 16
9.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
425,64
Экономия при брони: -64,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, просп. Литовский, 4
9.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
454,95
Экономия при брони: -27,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
426,10
Экономия при брони: -10,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
9.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
437,63
Экономия при брони: -13,13 грн