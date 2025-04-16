Залаин Овули (Zalain Ovuli)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
410,60
Экономия при брони: -18,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,20
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
413,80
Экономия при брони: -21,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
442,76
Экономия при брони: -23,95 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
411,50
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
445,10
Экономия при брони: -63,18 грн
Аптека
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
409,80
Экономия при брони: -17,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
409,80
Экономия при брони: -17,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 30
4.4 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
412,20
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 19-Б
5.1 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
448,61
Экономия при брони: -67,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
408,50
Экономия при брони: -16,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,30
Экономия при брони: -38,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 80-Г
6.7 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
438,10
Экономия при брони: -19,18 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
394,31
Экономия при брони: -14,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
420,20
Экономия при брони: -28,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 34
7.3 км
Залаин Овули пессарии 0.3 г блистер №1
Egis
430,80
Экономия при брони: -38,80 грн