как известно, некоторые препараты могут оказывать влияние на обмен глюкозы. Это следует учитывать при подборе доз репаглинида.

По данным in vitro, в метаболизме репаглинида в основном принимают участие ферменты CYP 2C8 и CYP 3A4. Репаглинид активно поступает в клетки печени при участии белка, транспортирующего органические анионы (ОАТР1В — organic anion transporting protein). В исследовании на здоровых добровольцах показано, что наиболее важным ферментом метаболизма репаглинида является CYP 2C8. В то же время блокирование CYP 2C8 приводит к незначительному снижению метаболизма репаглинида, поскольку при этом повышается относительный вклад CYP 3A4. Соответственно, метаболизм и клиренс репаглинида могут изменяться при приеме препаратов, ингибирующих активность или индуцирующих синтез ферментов семейства цитохромов Р450. Особую осторожность следует соблюдать при приеме репаглинида одновременно с ингибиторами CYP 2C8 и CYP 3A4. Препараты, ингибирующие ОАТР1В (например циклоспорин), могут также потенциально повышать концентрацию репаглинида в плазме крови.

Следующие препараты могут усиливать и/или пролонгировать гипогликемичекий эффект репаглинида: гемфиброзил, триметоприм, рифампицин, кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, циклоспорин, другие противодиабетические препараты, ингибиторы МАО, неселективные блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, салицилаты, НПВП, октреотид, анаболические стероиды, алкоголь.

При исследовании взаимодействия лекарственных препаратов, проведенном на здоровых добровольцах, установлено, что после одновременного приема 2 раза в сутки 600 мг гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и ОАТР1В1) и репаглинида (0,25 мг 1 раз в сутки) значение AUC увеличилось в 8,1 раза, а его С max в крови — в 2,4 раза. Длительность его T ½ из крови увеличилась с 1,3 до 3,7 ч, что может усилить и пролонгировать гипогликемическое действие репаглинида. Сочетанное применение гемфиброзила и репаглинида противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ),

После одновременного приема 2 раза в сутки по 160 мг триметоприма (слабого ингибитора CYP 2C8) и репаглинида (0,25 мг 1 раз в сутки) значение AUC увеличилось в 1,6 раза, его С max — в 1,4 раза, a T ½ — в 1,2 раза; при этом статистически достоверного влияния на уровень глюкозы в крови не выявлено. Прием субтерапевтических доз репаглинида не вызывал фармакодинамического эффекта. Поскольку безопасность этой комбинации была установлена для репаглинида в дозе не выше 0,25 мг, а триметоприма — в дозе 320 мг, одновременный прием этих препаратов следует проводить с осторожностью. Если будет принято решение о необходимости лечения комбинацией этих препаратов, то следует проводить тщательный мониторинг уровня глюкозы в крови, а также клинического состояния больного.

Рифампицин, мощный индуктор СУР ЗА4 и СУР2 С8, действует как индуктор и ингибитор метаболизма репаглинида. Прием в течение 7 дней рифампицина в дозе 600 мг с добавлением на 7-й день репаглинида (4 мг 1 раз в сутки) привело к снижению значения AUC на 50% (результат комбинированной индукции и ингибирования). Если репаглинид принимали через 24 ч после приема последней дозы рифампицина, значение AUC уменьшалось на 80% (результат индукции).

При одновременном лечении рифампицином и репаглинидом необходимо подобрать дозу последнего, которая должна основываться на данных тщательного мониторинга концентрации глюкозы в крови в следующие сроки: в начале приема рифампицина (острое ингибирование), через несколько дней приема рифампицина (комбинированная индукция и ингибирование), после отмены приема рифампицина (только индукция) и через 1 нед после прекращения приема рифампицина, когда пройдет его индуктивный эффект.

Прием 2 раза в сутки по 200 мг кетоконазола (мощный ингибитор СУР ЗА4) одновременно с репаглинидом (4 мг 1 раз в сутки) увеличивает значения AUC и С max в 1,2 раза; при этом профиль концентрации глюкозы изменяется менее чем на 8%.

Одновременное с репаглинидом применение 100 мг итраконазола (ингибитора СУР ЗА4) также исследовали на здоровых добровольцах. Установлено, что при этом значение AUC увеличивается в 1,4 раза. Существенных изменений уровня глюкозы в крови у испытуемых не отмечено.

После приема 2 раза в сутки по 250 мг кларитромицина (ингибитор СУР ЗА4) и репаглинида (0,25 мг 1 раз в сутки) AUC увеличивалась в 1,4 раза, С max — в 1,7 раза. При этом значения площади под кривой «концентрация инсулина в сыворотке крови — время» увеличились в 1,5 раза (С max — в 1,6 раза). Механизм этого взаимодействия пока не выяснен.

В исследовании на практически здоровых добровольцах, принимавших репаглинид (0,25 мг), показано, что циклоспорин (100 мг), который является ингибитором цитохрома ЗА4 (СУР ЗА4) и мощным ингибитором ОАТР1В, в 1,8 раза повышает С max репаглинида и в 2,5 раза увеличивает AUC.

Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать симптомы гипогликемии.

Одновременный прием циметидина, нифедипина, эстрогена или симвастатина (субстраты СУР ЗА4) с репаглинидом существенно не влияет на значения показателей его фармакокинетики.

Исследования взаимодействия лекарственных препаратов, проведенные на здоровых добровольцах, свидетельствуют, что репаглинид не оказывает клинически значимого влияния на фармакокинетику дигоксина, теофилина и варфарина. Поэтому при приеме этих средств одновременно с репаглинидом не следует проводить подбор доз.

Следующие препараты могут ослаблять гипогликемический эффект репаглинида: пероральные контрацептивы, рифампицин, барбитураты, тиазиды, кортикостероиды, даназол, тиреоидные гормоны и симпатомиметики. Одновременный прием пероральных контрацептивов (этинилэстрадиол/левоноргестрел) существенно не влияет на общую биодоступность репаглинида, хотя при этом пик его концентрации достигается раньше. Репаглинид не оказывает клинически значимого влияния на биодоступность левоноргестрела, хотя его влияние на биодоступность этинилэстрадиола не может быть исключено. При назначении или отмене приема перечисленных выше препаратов у больных, получающих репаглинид, необходимо тщательно контролировать изменения уровня гликемии.