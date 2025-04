фармакодинамика. НовоНорм — быстродействующий пероральный стимулятор секреции инсулина. Репаглинид быстро снижает уровень глюкозы в крови, стимулируя секрецию инсулина поджелудочной железой, причем эффект препарата зависит от количества функционирующих β-клеток, которые сохранились в островках поджелудочной железы.

Репаглинид блокирует АТФ-зависимые калиевые каналы в мембране β-клеток специальным белком. Это вызывает деполяризацию наружных мембран β-клеток и приводит к открытию кальциевых каналов, увеличивает приток в клетку ионов кальция, стимулирующих секрецию инсулина.

У больных диабетом II типа повышение концентрации инсулина в плазме крови происходит на протяжении 30 мин после приема внутрь репаглинида. Это обеспечивает снижение уровня глюкозы в плазме крови на протяжении всего периода усвоения принятой пищи. Концентрация репаглинида в плазме крови быстро снижается, ее низкий уровень отмечают у больных диабетом II типа на протяжении 4 ч после его приема. После приема 0,5—4 мг репаглинида больными диабетом II типа было установлено дозозазависимое снижение концентрации глюкозы. На основании результатов клинических исследований рекомендуется принимать репаглинид до еды (препрандиальный прием). Препарат обычно принимают за 15 мин до еды, однако время приема может варьировать от приема непосредственно до еды — 30 мин до приема пищи.

Фармакокинетика. Репаглинид легко всасывается в ЖКТ, что приводит к быстрому повышению концентрации препарата в плазме крови.

C max достигается через 1 ч после приема. После достижения максимума уровень концентрации препарата в плазме крови быстро снижается и репаглинид элиминируется на протяжении 4–6 ч. Т ½ из плазмы крови составляет около 1 ч. Фармакокинетика репаглинида характеризуется средней абсолютной биодоступностью (63%, коэффициент вариации 11%), низким объемом распределения (30 л, что соответствует распределению во внутриклеточной жидкости) и быстрой элиминацией из плазмы крови. В клинических исследованиях была отмечена высокая (60%) вариабельность концентрации репаглинида в плазме крови разных больных; у одного и того же больного ее уровень колеблется от низкого до умеренного (35%). Поскольку подбор дозы репаглинида основывается на клинической реакции больного, высокая вариабельность у разных больных не влияет на эффективность препарата.

Почечная недостаточность. У больных диабетом II типа с почечной недостаточностью разной тяжести определяли показатели фармакокинетики репаглинида после приема одной дозы, а также в стабильном состоянии. У больных с нормальной функцией почек и с ее нарушениями легкой и средней степени значения AUC и C max были одинаковыми (соответственно 56,7 и 57,2 нг/(мл/ч); 37,5 и 37,7 нг/мл). У больных с выраженным снижением функции почек значения этих показателей были немного повышенными (98,0 нг/(мл/ч) и 50,7 нг/мл). Однако в этом исследовании была выявлена слабая корреляция между уровнем репаглинида и клиренсом креатинина. Для больных с дисфункцией почек не обязательно подбирать начальную дозу репаглинида. Следующее повышение доз для больных диабетом II типа с тяжелыми нарушениями функции почек или почечной недостаточностью, которая нуждается в гемодиализе, следует проводить с осторожностью.

Печеночная недостаточность. В открытом с приемом одной дозы исследовании, проведенном с участием 12 здоровых добровольцев и 12 больных с хронической патологией печени (тяжесть которой устанавливали по шкале Чайлд-Пью и клиренсом кофеина), установлено, что у пациентов с нарушениями функции печени умеренной и тяжелой степени концентрация в сыворотке крови общего и свободного репаглинида выше и сохраняется дольше, чем у здоровых лиц (AUC у здоровых — 91,6 нг/(мл/ч), у больных — 368,9 нг/(мл/ч); C max у здоровых — 46,7 нг/мл, у больных — 105,4 нг/мл). Значения AUC коррелировали с уровнем клиренса кофеина. Профиль концентрации глюкозы в плазме крови у пациентов обеих обследованных групп был одинаковым. При приеме в обычных дозах больные с нарушениями функции печени подвергаются влиянию более высоких концентраций репаглинида и его метаболитов, чем здоровые. Вот почему для пациентов с нарушениями функции печени репаглинид следует применять с осторожностью. При применении препарата необходимо увеличить интервалы приема для того, чтобы в полной мере оценить реакцию больного.

Репаглинид легко связывается (98%) с белками плазмы крови.

Прием репаглинида непосредственно до еды (за 15 или 30 мин) или натощак существенным образом не влияет на значение показателей фармакокинетики. Репаглинид полностью метаболизируется в основном при участии ферментов CYP 2C8 и CYP 3А4. Его метаболиты не вызывают клинически значимой гипогликемии.

Репаглинид и его метаболиты экскретируются преимущественно с желчью; небольшую долю принятой дозы препарата (около 8%) выявляют в моче в виде метаболитов, <2% активного вещества — в кале.