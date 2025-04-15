Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
372,59
Экономия при брони: -38,87 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
370,34
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
371,75
Экономия при брони: -38,29 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
353,60
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
367,26
Экономия при брони: -18,27 грн
Аптека бам
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,20
Экономия при брони: -31,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
181,91
Экономия при брони: -7,57 грн
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
372,35
Экономия при брони: -23,35 грн