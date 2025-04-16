Киев
Новонорм® (Novonorm®)

Новонорм® (Novonorm®)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
371,54
Экономия при брони: -23,20 грн
348,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
372,13
Экономия при брони: -23,50 грн
348,63 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
374,32
Экономия при брони: -25,99 грн
348,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
322,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
365,48
Экономия при брони: -17,17 грн
348,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
369,00
Экономия при брони: -20,69 грн
348,31 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
362,95
Экономия при брони: -14,62 грн
348,33 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
374,70
Экономия при брони: -26,37 грн
348,33 грн
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