Одесса (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
369,00
Экономия при брони: -19,86 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
363,44
Экономия при брони: -14,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
363,13
Экономия при брони: -14,71 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
365,58
Экономия при брони: -16,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
374,00
Экономия при брони: -25,58 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
369,21
Экономия при брони: -18,97 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
374,33
Экономия при брони: -38,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
176,12
Экономия при брони: -8,95 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
353,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
364,91
Экономия при брони: -30,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk