Винница (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
374,63
Экономия при брони: -56,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
372,10
Экономия при брони: -53,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
375,16
Экономия при брони: -56,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
365,97
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
368,30
Экономия при брони: -49,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
375,58
Экономия при брони: -52,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
362,18
Экономия при брони: -38,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
353,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
363,09
Экономия при брони: -47,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн