РЕПАГЛИНИД (REPAGLINIDUM)

репаглинид — пероральное быстродействующее гипогликемизирующее средство. Репаглинид снижает уровень глюкозы в крови за счет стимуляции высвобождения инсулина β-клетками поджелудочной железы. Репаглинид, взаимодействуя со специфическими рецепторами, блокирует АТФ-зависимые каналы в мембранах β-клеток; это приводит к деполяризации наружных мембран и открытию кальциевых каналов. В результате повышенный внутриклеточный вход ионов кальция индуцирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы.

Гипогликемическое действие репаглинида развивается через 30 мин после приема внутрь; при применении репаглинида до приема пищи его действие предупреждает развитие постпрандиальной гипергликемии у больных сахарным диабетом II типа; в периоды между приемами пищи повышения секреции инсулина не отмечается. Репаглинид быстро всасывается в пищеварительном тракте, что приводит к быстрому повышению его концентрации в плазме крови; C max репаглинида отмечается через 1 ч после приема внутрь. Содержание репаглинида в плазме крови быстро снижается и через 4–6 ч в плазме крови отмечаются только его следовые концентрации. T ½ — около 1 ч. Дозозависимый гипогликемический эффект отмечается при применении в диапазоне доз 0,5–4 мг. Абсолютная биодоступность — 63%; объем распределения — 30 л. В клинических испытаниях выявлена высокая межиндивидуальная вариабельность (60%) концентраций репаглинида в плазме крови. Более 98% репаглинида связывается с белками плазмы крови. Не отмечено клинически значимых отличий в фармакокинетике репаглинида при его приеме натощак, за 15 или 30 мин или непосредственно до еды. Репаглинид почти полностью метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Репаглинид и его метаболиты выводятся преимущественно с желчью (в неизмененном виде с калом выделяется менее 1%), небольшое количество (до 8%) — с мочой, также преимущественно в виде метаболитов. Элиминация репаглинида замедлена у больных с почечной и печеночной недостаточностью, а также у пациентов пожилого возраста с диабетом II типа.