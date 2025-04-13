Киев (адрес не указан)
Доступно в 371 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
366,61
Экономия при брони: -28,26 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
371,78
Экономия при брони: -22,63 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,20
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
364,28
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
369,18
Экономия при брони: -18,94 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk