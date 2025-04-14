Харьков (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
360,50
Экономия при брони: -11,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
376,34
Экономия при брони: -27,65 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
353,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
368,30
Экономия при брони: -17,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
350,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
376,02
Экономия при брони: -37,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
375,34
Экономия при брони: -36,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
376,64
Экономия при брони: -25,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
375,94
Экономия при брони: -37,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Новонорм® таблетки 2 мг блистер №30
Novo Nordisk
365,91
Экономия при брони: -27,56 грн