Розувастатин.

Влияние на почки.

Протеинурия, обнаруженная в результате анализа по тест-полоскам, преимущественно канальцевого происхождения, наблюдалась у пациентов, лечившихся высокими дозами розувастатина, в том числе 40 мг, и в большинстве случаев была временной или прерывистой. Протеинурия не была предвестником острой или прогрессирующей болезни почек (см. раздел «Побочные реакции»). Частота возникновения серьезных побочных явлений со стороны почек в постмаркетинговых исследованиях была выше при применении дозы розувастатина 40 мг. В таких случаях следует регулярно проверять функцию почек у пациента.

Влияние на скелетную мускулатуру.

Со стороны костно-мышечной системы, например: миалгия, миопатия, изредка — рабдомиолиз, наблюдались у пациентов, принимавших розувастатин, особенно в дозах более 20 мг. Очень редко случаи рабдомиолиза отмечали при применении эзетимиба в комбинации с ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы. Поскольку есть возможность фармакодинамического взаимодействия, такую комбинацию следует применять с осторожностью.

Как и при применении других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, частота возникновения рабдомиолиза, связанного с применением розувастатина, выше при применении дозы 40 мг.

Определение уровня креатинфосфокиназы (КФК).

Уровень КФК не следует измерять после значительных физических нагрузок или при наличии возможных альтернативных причин повышения КФК, которые могут затруднять интерпретацию результатов. Если исходные уровни КФК значительно повышены > 5 раз выше верхней границы нормы (ВГН), в течение 5–7 дней необходимо сделать повторный анализ. Если результат повторного анализа подтверждает исходное значение КФК более чем в 5 раз превышающее ВГМ, начинать лечение не следует.

Перед началом лечения.

АспиРозу®, как и другие средства, содержащие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, следует с осторожностью назначать пациентам со склонностью к миопатии/рабдомиолизу. К факторам такого риска относятся:

нарушение функции почек;

гипотиреоз;

наличие в личном или семейном анамнезе наследственных заболеваний мышц;

наличие в анамнезе миотоксичности на фоне применения других ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы или фибратов;

злоупотребление алкоголем;

возраст > 70 лет;

ситуации, которые могут привести к повышению уровней лекарственного средства в плазме (см. разделы «Способ применения и дозы», «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Фармакокинетика»);

одновременное применение фибратов.

У таких пациентов связанный с лечением риск нужно оценивать, сравнивая с ожидаемой пользой; также рекомендуется клинический мониторинг. Если исходные уровни КФК значительно повышены (> 5 × ВГН), лечение начинать не следует.

В период лечения.

Пациентов следует предупредить о необходимости немедленно сообщать о мышечной боли, слабости или судорогах неизвестной этиологии, особенно если они сопровождаются недомоганием или лихорадкой. У таких пациентов нужно измерять уровни КФК. Применение лекарственного средства следует прекратить, если уровни КФК значительно повышены (> 5 × ВГН) или если симптомы со стороны мышц тяжелые и вызывают ежедневный дискомфорт (даже если уровень КФК ≤ 5 × ВГН). В случае исчезновения симптомов и нормализации уровня КФК можно восстановить терапию лекарственным средством АспиРоза® или альтернативным ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы в наименьшей эффективной дозе и под тщательным наблюдением. Регулярный контроль уровня КФК у пациентов без указанных симптомов не нужен. Очень редко сообщали о случаях иммуноопосредованной некротической миопатии во время или после терапии статинами, в том числе розувастатином. Клиническими проявлениями иммуноопосредованной некротической миопатии является слабость проксимальных мышц и повышение уровня КФК в сыворотке крови, которое сохраняется даже после отмены статинов.

Нет доказательств повышенного воздействия на скелетную мускулатуру комбинации розувастатина и сопутствующих лекарственных средств. Однако повышение частоты миозита и миопатии отмечалось у пациентов, принимавших другие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы вместе с производными фиброевой кислоты, в том числе гемфиброзилом, циклоспорином, никотиновой кислотой, азольными противогрибковыми препаратами, ингибиторами протеазы и макролидными антибиотиками. Гемфиброзил повышает риск миопатии при одновременном применении с некоторыми ингибиторами ГМГ-КоА. Поэтому применять препарат АспиРозу® в сочетании с гемфиброзилом не рекомендуется. Пользу дальнейшего изменения уровня липидов при применении лекарственного средства в комбинации с фибратами или ниацином нужно тщательно взвешивать по сравнению с потенциальными рисками, связанными с применением таких комбинаций. Доза розувастатина 40 мг противопоказана при одновременном применении фибратов (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»).

АспиРозу® не следует применять совместно с системными препаратами фузидовой кислоты или в течение 7 дней после прекращения лечения фузидовой кислотой. Пациентам, для которых применение системной фузидовой кислоты считается жизненно необходимым, лечение статинами следует прекратить на весь срок лечения фузидовой кислотой. Сообщалось о рабдомиолизе (в том числе с летальным исходом) у пациентов, получавших комбинацию фузидовой кислоты и статинов (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Пациентам следует посоветовать немедленно обратиться за медицинской помощью, если они испытывают какие-либо симптомы мышечной слабости, боли или болезненной чувствительности. Терапию статинами можно повторно восстановить через семь дней после приема последней дозы фузидовой кислоты. В исключительных случаях, когда необходимо пролонгированное системное действие фузидовой кислоты, например для лечения тяжелых инфекций, одновременное применение АспиРозы® и фузидовой кислоты возможно только под контролем.

АспиРозу® не следует применять пациентам с острыми, серьезными состояниями, свидетельствующие о миопатии или возможности развития почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза (такими как сепсис, гипотензия, обширное хирургическое вмешательство, травма, тяжелые метаболические, эндокринные и электролитические расстройства или неконтролируемые судороги).

Влияние на печень.

Как и другие продукты, содержащие ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, АспиРозу® следует с осторожностью применять пациентам, злоупотребляющим алкоголем и/или имеющим в анамнезе заболевания печени. Рекомендуется проверять биохимические показатели функции печени перед началом лечения и через 3 месяца после начала. Применение лекарственного средства следует прекратить или уменьшить дозу, если уровень трансаминаз в сыворотке более чем в три раза превышает верхнюю границу нормы. Частота возникновения серьезных явлений со стороны печени (преимущественно повышение уровня трансаминаз печени) выше при применении дозы розувастатина 40 мг. У пациентов с вторичной гиперхолестеринемией, обусловленной гипотиреозом или нефротическим синдромом, следует сначала вылечить основную болезнь, прежде чем начинать терапию лекарственным средством АспиРоза®.

Изредка сообщали о летальных или нелетальных случаях печеночной недостаточности у пациентов, принимавших статины, в том числе розувастатин. Если на фоне лечения розувастатином развивается серьезное поражение печени с клинической симптоматикой и/или гипербилирубинемией или желтухой, следует немедленно прекратить применение розувастатина. Если другие причины не выявлены, не следует возобновлять лечение АспиРозой®.

Расовая принадлежность.

Исследования фармакокинетики свидетельствуют о росте экспозиции у пациентов монголоидной расы примерно вдвое по сравнению с европейцами (см. разделы «Способ применения и дозы», «Противопоказания» и «Фармакокинетика»).

Ингибиторы протеазы.

Повышенная системная экспозиция розувастатина наблюдалась у лиц, принимавших розувастатин одновременно с различными ингибиторами протеазы в сочетании с ритонавиром. Следует обдумать как пользу от снижения уровня липидов с помощью лекарственного средства АспиРоза® у пациентов с ВИЧ, которые получают ингибиторы протеазы, так и возможность повышения концентрации розувастатина в плазме крови в начале терапии и при повышении дозы лекарственного средства у пациентов, получающих ингибиторы протеазы. Одновременное применение лекарственного средства с некоторыми ингибиторами протеазы не рекомендуется, если доза АспиРозы® не скорректирована (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).

Интерстициальная болезнь легких.

При применении некоторых статинов, особенно при длительном лечении, сообщалось об исключительных случаях интерстициальной болезни легких (см. раздел «Побочные реакции»). К проявлениям этой болезни можно отнести одышку, непродуктивный кашель и общее ухудшение состояния (утомляемость, снижение массы тела и лихорадка). В случае подозрения на интерстициальную болезнь легких применение статинов следует прекратить.

Сахарный диабет.

Некоторые факты свидетельствуют, что статины, как класс, повышают уровень глюкозы в крови и у некоторых пациентов с высоким риском развития сахарного диабета в будущем могут вызвать гипергликемию, которая потребует лечения. Эту угрозу, однако, превышает снижение риска сосудистых нарушений при применении статинов, и поэтому она не должна быть основанием для прекращения терапии статинами. За пациентами группы риска (уровень глюкозы натощак 5,6–6,0 ммоль/л, индекс массы тела (ИМТ) > 30 кг/м2, повышенный уровень триглицеридов, артериальная гипертензия) следует установить как клинический, так и биохимический контроль в соответствии с действующими рекомендациями. В исследовании JUPITER зарегистрированная общая частота сахарного диабета составляла 2,8% в группе приема розувастатина и 2,3% — в группе плацебо, преимущественно у пациентов с уровнем глюкозы натощак от 5,6 до 6,9 ммоль/л.

Дети. Оценка линейного роста (рост), массы тела, ИМТ и вторичных характеристик полового созревания по Таннеру пациентов в возрасте от 6 до 17 лет, принимавших розувастатин, ограничена периодом продолжительностью 2 года. После 2 лет исследуемого лечения никакого влияния на рост, массу тела, ИМТ или половое созревание обнаружено не было. В исследованиях у детей и подростков, принимавших розувастатин в течение 52 недель, повышение уровня КФК > 10 от ВГМ и симптомы со стороны мышц после физической нагрузки или повышенной физической активности наблюдались чаще по сравнению с таковыми у взрослых (см. раздел «Побочные реакции»).

Не применять лекарственное средство детям (в возрасте до 18 лет) (см. раздел «Дети»).

Ацетилсалициловая кислота.

Одновременное применение лекарственного средства АспиРоза® и антикоагулянтов или других препаратов, изменяющих гемостаз (варфарин, тромболитические и антитромбоцитарные средства, противовоспалительные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина), не рекомендуется, если нет острой необходимости, поскольку они увеличивают риск кровотечения. Если одновременного применения этих препаратов нельзя избежать, показан регулярный контроль МНО. Следует предупредить пациентов о необходимости следить за признаками кровотечения, особенно в желудочно-кишечном тракте.

Гиперчувствительность к анальгетическим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также аллергия на другие вещества. Также необходимо тщательно следить за состоянием здоровья пациентов с аллергическими реакциями (например сыпь, зуд, крапивница), астмой, поллинозом, отеком слизистой носа (полипы носовой полости) или хроническими респираторными заболеваниями в анамнезе.

Пациентам с артериальной гипертензией, желудочно-кишечными язвами в анамнезе, а также хронической или рецидивной язвенной болезнью или желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе при наличии симптомов хронической желудочной или дуоденальной диспепсии или их рецидива; при одновременном применении препаратов, которые увеличивают риск развития язв (такие как пероральные кортикостероиды, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и деферазирокс), следует избегать применения АСК (что может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кровотечение).

Пациенты должны сообщать врачу о любых необычных симптомах кровотечения. Если возникают желудочно-кишечные кровотечения или язвы, лечение следует отменить.

Пациенты пожилого возраста в группе риска неблагоприятных эффектов НПВП, включая АСК, особенно таких, как желудочно-кишечные кровотечения и перфорация, которые могут быть летальными. Если требуется длительная терапия, пациентов следует регулярно осматривать.

Следует применять с осторожностью пациентам с нарушенной функцией печени (противопоказания при тяжелой форме), поскольку АСК в основном метаболизируется печенью. Тесты функции печени следует регулярно проводить у пациентов с легкой или средней печеночной недостаточностью.

В случае нарушения у пациента функции почек или нарушения сердечно-сосудистого кровообращения (например, патология сосудов почки, застойная сердечная недостаточность, гиповолемия, большие операции, сепсис или значительные кровопотери) требуется осторожность при лечении, поскольку АСК также увеличивает риск нарушения функции почек и острой почечной недостаточности.

Не рекомендуется одновременное применение АСК с урикозурическими препаратами, такими как бензбромарон, пробенецид, сульфинпиразон.

Лекарственное средство не рекомендуется применять при меноррагии — это может усилить менструальное кровотечение.

При хирургических операциях (в том числе стоматологических) применение препаратов, содержащих АСК, повышает вероятность появления/усиления кровотечения, что обусловлено угнетением агрегации тромбоцитов. Следует рассмотреть возможность временного прекращения лечения, которую определяют для каждого конкретного случая, но обычно это неделя.

АСК может способствовать возникновению синдрома Рея у детей. Синдром Рея — это очень редкое заболевание, которое поражает мозг и печень и может привести к летальному исходу. Не применять лекарственное средство детям (в возрасте до 18 лет).

У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы АСК может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторы увеличения риска гемолиза включают высокие дозы препарата, лихорадку и острый инфекционный процесс.

Прием алкоголя одновременно с АСК повышает риск поражения желудочно-кишечного тракта. Пациенты должны знать о риске повреждения желудочно-кишечного тракта и кровотечений при приеме розувастатина с АСК одновременно с алкоголем, особенно когда алкоголь употребляется длительное время или в больших количествах.

При одновременном применении НПВП, таких как ибупрофен или напроксен, нужна осторожность, поскольку НПВП могут уменьшить ингибиторное влияние АСК на агрегацию тромбоцитов.

О случаях возникновения серьезных побочных реакций со стороны кожи, включая синдром Стивенса-Джонсона, редко сообщалось в связи с применением АСК. Следует прекратить применение лекарственного средства в случае появления каких-либо клинических симптомов реакций гиперчувствительности, включая сыпь на коже и слизистых оболочках.

В низких дозах АСК может снижать выведение мочевой кислоты. Это может привести к приступу подагры у предрасположенных пациентов.

Риск гипогликемического эффекта с препаратами сульфонилмочевины и инсулином может усилиться при применении АСК в чрезмерных дозах.

Важная информация о вспомогательных веществах.

Пациенты с редкими наследственными нарушениями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не должны принимать этот препарат.