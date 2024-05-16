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Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер, №30 - Харьков (669890) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
269,22 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
251,30 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
268,56 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
266,55 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
263,55 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: капсулы твердые (20)
267,78
Экономия: -30,98 грн
236,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
269,13 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
273,27 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
268,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
268,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -12,71 грн
237,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
271,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
273,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
278,47
Экономия: -34,52 грн
243,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
268,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
267,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
267,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
267,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
267,27 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
268,80 грн