Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
132,77
Экономия при брони: -8,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
338,98
Экономия при брони: -45,39 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
449,54
Экономия при брони: -117,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
303,00
Экономия при брони: -52,20 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
381,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
337,21
Экономия при брони: -34,94 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
447,20
Экономия при брони: -61,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
339,07
Экономия при брони: -45,44 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
437,31
Экономия при брони: -57,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
338,27
Экономия при брони: -36,68 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
299,04
Экономия при брони: -76,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
105,18
Экономия при брони: -18,87 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
298,50
Экономия при брони: -76,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
335,19
Экономия при брони: -33,36 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
444,52
Экономия при брони: -111,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
449,88
Экономия при брони: -68,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
338,37
Экономия при брони: -44,87 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
430,07
Экономия при брони: -48,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
334,71
Экономия при брони: -39,97 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
431,68
Экономия при брони: -50,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 19 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн