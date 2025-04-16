Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
193,91
Экономия при брони: -25,23 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
303,00
Экономия при брони: -50,10 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
343,13
Экономия при брони: -34,29 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
430,48
Экономия при брони: -51,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
230,45
Экономия при брони: -29,14 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,56
Экономия при брони: -18,93 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
421,50
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
303,00
Экономия при брони: -50,10 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
381,00
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
331,10
Экономия при брони: -31,50 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10
Экономия при брони: -22,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
294,87
Экономия при брони: -10,91 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
428,32
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
216,51
Экономия при брони: -16,68 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
415,90
Экономия при брони: -22,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
337,76
Экономия при брони: -42,69 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
435,61
Экономия при брони: -55,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
341,67
Экономия при брони: -92,60 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
438,35
Экономия при брони: -103,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
298,80
Экономия при брони: -41,31 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
434,04
Экономия при брони: -54,85 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
310,98
Экономия при брони: -58,08 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн