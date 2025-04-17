Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
331,40
Экономия при брони: -27,30 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
284,21
Экономия при брони: -23,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -19,50 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
216,51
Экономия при брони: -13,67 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
415,90
Экономия при брони: -24,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
342,15
Экономия при брони: -56,05 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -19,50 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
339,10
Экономия при брони: -30,26 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
449,71
Экономия при брони: -35,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
215,84
Экономия при брони: -13,01 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
283,94
Экономия при брони: -23,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
333,23
Экономия при брони: -45,91 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
429,77
Экономия при брони: -66,17 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
331,10
Экономия при брони: -27,00 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
426,10
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
334,55
Экономия при брони: -47,93 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
431,47
Экономия при брони: -67,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
341,64
Экономия при брони: -49,47 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
453,07
Экономия при брони: -89,25 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
216,51
Экономия при брони: -13,67 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
331,46
Экономия при брони: -38,74 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
427,50
Экономия при брони: -39,58 грн