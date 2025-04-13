Харьков (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
335,22
Экономия при брони: -31,77 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
429,60
Экономия при брони: -31,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
115,13
Экономия при брони: -15,73 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
442,66
Экономия при брони: -58,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
108,42
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
324,60
Экономия при брони: -12,80 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
117,63
Экономия при брони: -25,84 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
452,18
Экономия при брони: -43,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница