Винница (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
336,15
Экономия при брони: -41,55 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
433,54
Экономия при брони: -52,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,50
Экономия при брони: -12,20 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
341,64
Экономия при брони: -46,28 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
440,62
Экономия при брони: -61,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
216,51
Экономия при брони: -8,87 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
324,60
Экономия при брони: -13,30 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
272,00
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
339,33
Экономия при брони: -53,96 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
450,01
Экономия при брони: -52,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
342,12
Экономия при брони: -56,75 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
441,24
Экономия при брони: -61,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
228,71
Экономия при брони: -22,84 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
430,44
Экономия при брони: -51,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
335,86
Экономия при брони: -41,22 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
433,17
Экономия при брони: -54,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
342,51
Экономия при брони: -43,71 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
441,74
Экономия при брони: -55,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
332,17
Экономия при брони: -33,37 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
428,41
Экономия при брони: -42,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -12,30 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
415,90
Экономия при брони: -14,50 грн