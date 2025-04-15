Львов (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
337,48
Экономия при брони: -59,12 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
443,41
Экономия при брони: -78,87 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10
Экономия при брони: -34,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
201,57
Экономия при брони: -3,40 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
426,10
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
339,78
Экономия при брони: -30,28 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
300,37
Экономия при брони: -36,53 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
337,72
Экономия при брони: -28,22 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
416,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
407,80
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
220,84
Экономия при брони: -22,68 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
425,70
Экономия при брони: -44,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
305,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
323,60
Экономия при брони: -26,50 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
283,94
Экономия при брони: -29,61 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
220,84
Экономия при брони: -22,68 грн
Аспироза® капсулы твердые 20 мг + 100 мг блистер №30
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аспироза® капсулы твердые 10 мг + 100 мг блистер №30
Дарница