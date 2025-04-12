чувствительность к антибиотику меняется в зависимости от региона и может изменяться со временем. При необходимости следует ознакомиться с местными данными о чувствительности к антибиотику.

Обычно продолжительность лечения составляет 7 дней (от 5 до 10 дней).

Для лучшей абсорбции препарат рекомендуется принимать сразу после (таблетки) или во время еды (суспензия).

Взрослые и дети с массой тела ≥40 кг :

острый тонзиллит и фарингит, острый бактериальный синусит — 250 мг 2 раза в сутки;

острый средний отит — 500 мг 2 раза в сутки;

обострение хронического бронхита — 500 мг 2 раза в сутки;

цистит, пиелонефрит — 250 мг 2 раза в сутки;

неосложненные инфекции кожи и мягких тканей — 250 мг 2 раза в сутки;

болезнь Лайма — 500 мг 2 раза в сутки и течение 14 дней (терапия может продолжаться от 10 до 21 дня).

Дети с массой тела <40 кг :

острый тонзиллит и фарингит, острый бактериальный синусит - 10 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза -125 мг 2 раза в сутки;

средний отит или более серьезные инфекции у детей в возрасте от 2 лет - 15 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза - 250 мг 2 раза в сутки;

цистит - 15 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза - 250 мг 2 раза в сутки;

пиелонефрит -15 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза - 250 мг 2 раза в сутки в течение 10-14 дней;

неосложненные инфекции кожи и мягких тканей - 15 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза - 250 мг 2 раза в сутки;

болезнь Лайма - 15 мг/кг 2 раза в сутки, максимальная доза - 250 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней (от 10 до 21 дня).

У детей в возрасте от 3 мес и массой тела <40 кг режим дозирования согласуется с массой тела или возрастом ребенка. У детей в возрасте от 3 мес до 18 лет рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки для большинства инфекций (максимальная суточная доза — 250 мг). При среднем отите или более серьезных инфекциях рекомендуемая доза составляет 15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки (максимальная суточная доза — 500 мг).

Для удобства применения ниже приведены две таблицы, позволяющие упрощенно уточнять дозу препарата (например с помощью мерной ложечки в 5 мл с дополнительным уровнем 2,5 мл) в соответствии с возрастом и лекарственной формой.

10 мг/кг массы тела (2 раза в сутки) при большинстве инфекций



Возраст Доза (мг) 2 раза в сутки Количество мл на дозу Количество саше на дозу 125 мг 250 мг 125 мг 250 мг 3–6 мес 40–60 2,5 – – – 6 мес–2 года 60–120 2,5–5 – – – 2 года–18 лет 125 5 2,5 1 (125 мг) –



15 мг/кг массы тела (2 раза в сутки) для лечения среднего отита и более тяжелых инфекций



Возраст Доза (мг) 2 раза в сутки Количество мл на дозу Количество саше на дозу 125 мг 250 мг 125 мг 250 мг 3–6 мес 60–90 2,5 – – – 6 мес–2 года 90–180 5–7,5 2,5 1 (125 мг) – 2 года–18 лет 180–250 7,5–10 2,5–5 2 (250 мг) 1 (250 мг)



Таблетки Зиннат нельзя разламывать, поэтому их не назначают пациентам, которые не могут их проглотить. Детям рекомендуется назначать препарат в форме суспензии. Таблетки цефуроксима аксетила и гранулы цефуроксима аксетила для приготовления суспензии не биоэквивалентны, поэтому эти лекарственные формы не являются взаимозаменяемыми при перерасчете в милиграммах

Опыта применения цефуроксима аксетила для лечениия детей в возрасте до 3 мес нет.

Цефуроксим также изготавливается в форме натриевой соли для парентерального введения (Зинацеф). Это дает возможность последовательно применять различные формы одного антибиотика, когда клинически целесообразно перейти с парентеральной формы применения препарата на пероральную.

Продолжительность как парентерального, так и перорального лечения определяется с учетом тяжести инфекции и состояния больного.

Больные с почечной недостаточностью . Цефуроксим выделяется почками. У пациентов с выраженным нарушением функции почек рекомендуется снизить дозу цефуроксима, чтобы компенсировать его более медленное выведение (см. таблицу ниже).



Клиренс креатинина, мл/мин T ½ , ч Рекомендуемая доза ≥30 1,4–2,4 Коррекции дозы не требуется (применяют стандартную дозу 125–500 мг 2 раза в сутки) 10–29 4,6 Стандартная индивидуальная доза каждые 24 ч <10 16,8 Стандартная индивидуальная доза каждые 48 ч В течение гемодиализа 2–4 Одну дополнительную стандартную дозу следует применять после каждой процедуры диализа