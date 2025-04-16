Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -73,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
297,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
437,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
242,32
Экономия при брони: -9,92 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
297,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
437,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -73,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 21 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
297,00
Экономия при брони: -29,00 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
437,00
Экономия при брони: -41,00 грн