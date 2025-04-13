Киев (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн