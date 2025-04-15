Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,00
Экономия при брони: -42,30 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,90
Экономия при брони: -58,40 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
233,90 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,00
Экономия при брони: -42,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,00
Экономия при брони: -42,30 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
D.s.
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -42,50 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,00
Экономия при брони: -42,30 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -58,10 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz