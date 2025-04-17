Винница (адрес не указан)
Доступно в 1428 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
481,06
Экономия при брони: -78,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -57,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
487,56
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20
Экономия при брони: -44,60 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,60
Экономия при брони: -57,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
319,20 грн
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
470,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, ул. Янгеля Академика, 54
1.2 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 27
1.4 км
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 125 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №10
Sandoz
Зиннат таблетки, покрытые оболочкой 500 мг блистер №10
Sandoz